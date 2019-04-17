Сотрудники Нотр-Дама затянули вызов пожарных на 23 минуты - BuzzFeed
12:05 17.04.2019 Источник: Газета.Ru
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
По данным издания, в первый раз пожарная тревога в соборе сработала в понедельник, 15 апреля, в 18.20. Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты безуспешно искали источник возгорания и только после срабатывания второй пожарной тревоги в 18.43 стало ясно, что горит чердак. Газета.Ru
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