Отстраненного президента Судана перевели в одиночную камеру тюрьмы в Хартуме

15:32 Источник: Эхо Москвы

Бывшего президента Судана Омара аль-Башира перевели в одиночную камеру тюрьмы в Хартуме. До этого он находился под стражей в резиденции главы государства. Об этом сообщает ВВС. На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило аль-Башира от власти и сформировало временный военный совет. Ранее сообщалось, что Уганда может рассмотреть возможность предоставления временного убежища бывшему президенту Судана. При этом уточнялось, что аль-Башир об убежище не просил. Эхо Москвы