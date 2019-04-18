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Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР

08:07 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских военных три раза за прошедшие сутки обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в четверг журналистам в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе и села Пришиб", - приводит слова представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

По его данным, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 7 марта в формате видеоконференции договорились о введении в Донбассе весеннего перемирия. Оно начало действовать 8 марта с 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако украинские силовики нарушили режим прекращения огня спустя пять минут после его вступления в силу.

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