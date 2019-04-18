Юристы Трампа планируют подготовить развернутый комментарий к докладу Мюллера
08:28 18.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
Юристы президента США Дональда Трампа займутся подготовкой опровержения выводов, которые можно сделать из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», передает The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.
По информации издания, юристы разделят текст доклада, чтобы как можно быстрее с ним ознакомиться и подготовить развернутый ответ с опровержением любой потенциально вредной информации.
При этом, как отметили собеседники газеты, накануне публикации доклада некоторых помощников Трампа «охватила паранойя». Советники опасаются его реакции больше, чем заключений Мюллера, поскольку из доклада станет понятно, кто из помощников давал показания и какими они были.
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