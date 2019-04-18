ЦРУ предоставило Трампу фальшивые фото детей и уток в Солсбери - посольство РФ в Лондоне

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило президенту США Дональду Трампу фальшивые изображения детей, якобы пострадавших от отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери, и якобы погибших там уток. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь посольства РФ Лондоне. Таким образом он прокомментировал общественный резонанс, который вызвала опубликованная в газете "Нью-Йорк таймс" статья с изложением факта давления на Трампа со стороны американских спецслужб при вынесении решения о высылке из США 60 российских дипломатов.

"Очевидно, не обошлось без прямого подлога: ЦРУ представило президенту фальшивые фотографии - либо изготовленные самостоятельно, либо полученные от британских коллег. Призываем британские власти срочно внести ясность в данный вопрос", - заявил сотрудник российской дипмиссии.



Говоря о том, ответила ли британская сторона на поданный накануне запрос посольства о достоверности информации об отравлении детей и гибели уток, пресс- секретарь сказал, что "в столь сжатые сроки ожидать реакцию официального Лондона было бы чересчур оптимистично", так как несколько десятков запросов, ранее направленных диппредставительством британским властям по различным аспектам инцидента в Солсбери, остались вовсе без ответа.



"Между тем, - продолжил дипломат, - сегодня в СМИ появилось заявление руководителя управления здравоохранения графства Уилтшир Трейси Дашкевич, согласно которому в результате инцидента 4 марта 2018 года не пострадали ни дети, ни животные". Пресс-секретарь также добавил, что аналогичную информацию распространил и телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.



"Таким образом вопрос о том, на каких основаниях руководство США (да и Великобритании) принимало решения в развитие инцидента в Солсбери, лишь приобретает дополнительную актуальность", - подчеркнул представитель посольства РФ.

