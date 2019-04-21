Предложения суданской оппозиции будут рассмотрены Военным советом в течение недели

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный совет Судана в течение недели рассмотрит все представленные протестными силами предложения о передаче власти гражданским структурам и завершении переходного периода. Об этом, как передает телеканал "Аль-Арабия", заявил в воскресенье глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Нам представили около 100 различных видений переходного периода, - сказал он. - Мы их рассмотрим в течение недели. Однако, если эти силы выработают единое видение, мы будем готовы незамедлительно передать власть".

Военный совет, заверил аль-Бурхан, не питает симпатий ни к одной из сторон в нынешней политической ситуации. "На данном этапе мы предпочитаем, чтобы было сформировано правительство технократов", - отметил он.

Ранее в воскресенье суданская оппозиция обвинила армию в попытке монополизировать власть в стране, восстановить прежний режим и не допустить передачи власти гражданским силам.



