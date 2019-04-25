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Два детсада и школу построят в Восточном Измайлове в ходе реновации

15:28 25.04.2019

Мнение горожан по поводу плана застройки кварталов Восточного Измайлова, которые будкт модернизирован по программе реновации, учтут и проект будет доработан. По словам председателя московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, на этой территории предполагается возвести дополнительные образовательные, медицинские и физкультурно-оздоровительные объекты.  В их числе 2 детских сада на 340 мест, школа на 600 учеников, детская поликлиника, рассчитанная на 320 посетителей в сутки, культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«По просьбам жителей в проект внесено большое количество социальных объектов, но это не единственный его плюс, - отметила глава Москомархитектуры. - Он также предусматривает развитие территории в рамках концепции «двор без машин». Кроме того, планировочная структура района сохранится - новоселам не придется менять привычный уклад жизни».

В ходе реновации микрорайонов 36-28 района Восточное Измайлово будут построены 10 современных жилых зданий. Всего в программу реновации в Москве вошли более 5 тыс. домов, в основном, это пятиэтажки-хрущевки первого периода индустриального домостроения. В 2019 году реновация позволит организовать переселение более 12 тыс. человек.

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