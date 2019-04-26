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Мэр Москвы Сергей Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

16:03 26.04.2019

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Актрису Элину Быстрицкую, ушедшую из жизни сегодня, похоронят на Новодевичьем кладбище. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, актриса была любима народом. «Великолепная Аксинья из «Тихого Дона», женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны. Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище», - написал градоначальник в своем Twitter.

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