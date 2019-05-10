Китай примет ответные меры на американские пошлины
11:30 10.05.2019 Источник: REGNUM
Китай примет ответные меры после решения властей США увеличить пошлины на импортируемую в страну китайскую продукцию, передает ИА REGNUM со ссылкой на агентство Reuters.
С сегодняшнего дня в США с 10% до 25% увеличились ввозные пошлины на ряд произведенных в Китае товаров. Общая стоимость товаров, облагаемых повышенными пошлинами, оценивается в 200 млрд долл. Министерство коммерции Китая выразило сожаление в связи с данным решением США и надеется урегулировать разногласия в ходе торговых переговоров с Вашингтоном.
Министерство коммерции Китая заявило о готовящихся ответных мерах на решение США повысить тарифы.
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