Помпео: США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана
09:10 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в субботу.
Говоря об отправке дополнительных сил в регион, шеф американской дипломатии констатировал: "Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе". Он отметил, что США нуждаются в "силах сдерживания на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке". Как подчеркнул Помпео, президент Дональд Трамп "хотел удостовериться, что если что-то произойдет", США "были бы готовы дать надлежащий ответ".
"В случае атаки на американские интересы со стороны сил под руководством Ирана, как непосредственно иранских, так и тех, которые контролируются иранцами, мы возложим ответственность на ту сторону, которая стоит за этим, - пояснил Помпео. - Президент Трамп ясно давал это понять. Наш ответ будет адекватным".
"Мы не допустим просчетов. Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства, - добавил Помпео. - Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и в полной мере заслуживает".
Вместе с тем Помпео не исключил, что США могут быть готовы к проведению консультаций по инициативе иранской стороны. "Конечно, мы бы приветствовали такую инициативу", - заверил он. По словам Помпео, США "хотели бы урегулирования дипломатическим путем и в мирном ключе" конфликтов, в которые, по мнению Вашингтона, вовлечен Иран.
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