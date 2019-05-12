0
0
2
НОВОСТИ

В Украине рассекретили документы о Петлюре

16:18 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. Об этом сказано в сообщении СВР.

"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально- освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", - сказано в сообщении.

Материалы освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписку руководства республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и образованных военных формирований, финансовые документы. "Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - сказано в сообщении.

Рассекреченные материалы датированы 1919-1936 годами, они были преданы огласке по случаю 100-летия образования УНР.

Симон Петлюра - предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами со всеми несогласными.

После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время петлюровских погромов. Между тем на Украине именем Петлюры названы улицы, а в октябре 2017 года в Виннице был открыт первый в стране памятник ему в полный рост.

Украинская народная республика - период формального провозглашения Украины независимым государством, которое просуществовало с января 1918 года до 1920 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 12.05.2019
Командующий КСИР: Иран может нанести США "удар в голову"
0
238
14:20 12.05.2019
СМИ: В католических храмах в Коломбо возобновились воскресные мессы
0
208
14:03 12.05.2019
В Москве на понедельник объявлен "желтый" уровень опасности
0
231
13:25 12.05.2019
Израиль нашел место для поселения в честь Трампа на Голанах
0
278
13:05 12.05.2019
Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли сообщения о взрывах в порту
0
287
12:25 12.05.2019
Опознаны тела пятерых туристов, погибших под лавиной на Алтае
0
296
11:55 12.05.2019
СМИ: Несколько взрывов прогремело в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ
0
324
11:11 12.05.2019
Стали известны темы переговоров Помпео в России
0
400
10:40 12.05.2019
Команда Зеленского не изменит курс относительно отношения к "войне с Россией"
0
426
10:15 12.05.2019
Источник: Причиной катастрофы "Суперджета" могла стать недостаточная подготовка пилотов к управлению в ручном режиме
0
480

Возврат к списку