В Украине рассекретили документы о Петлюре
16:18 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. Об этом сказано в сообщении СВР.
"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально- освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", - сказано в сообщении.
Материалы освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписку руководства республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и образованных военных формирований, финансовые документы. "Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - сказано в сообщении.
Рассекреченные материалы датированы 1919-1936 годами, они были преданы огласке по случаю 100-летия образования УНР.
Симон Петлюра - предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами со всеми несогласными.
После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время петлюровских погромов. Между тем на Украине именем Петлюры названы улицы, а в октябре 2017 года в Виннице был открыт первый в стране памятник ему в полный рост.
Украинская народная республика - период формального провозглашения Украины независимым государством, которое просуществовало с января 1918 года до 1920 года.
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