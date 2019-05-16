Собянин рассказал о крупнейшем проекте благоустройства 2019 года
15:39 15.05.2019
Самый крупный проект благоустройства, который будет выполняться в формате программы «Мой район», воплощается в районе Капотня, что в результате поможет решить проблемы муниципалитета с нехваткой качественных общественных пространств. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который осмотрел, как идет благоустройство района, настолько масштабных работ в столице пока не вели. «У нас не было ни в одном районе такого подхода, - отметил градоначальник. - Мы много делали дворов, сквериков, но чтобы взять и так вот всю территорию покрыть - огромный проект, такого вообще не было».
Проект модернизации общественных пространств района согласовывался с жителями Капотни, тем не менее, глава города попросил москвичей продолжать конструктивный диалог и в ходе выполнения благоустройства. «Если что-то в процессе еще есть (что нужно улучшить. – «НГ»), давайте мы по возможности добавим, изменим», - предложил чиновник.
Масштабные работы в Капотне планируется завершить не позже, чем через три месяца и к сентябрю объекты будут готовы. Важным общественным пространством станет новый парк с пешеходной набережной, который будет соединен с благоустроенным ранее парком 850-летия Москвы в Марьино.
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