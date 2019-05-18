США отменили пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики
08:50 18.05.2019 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по отмене специальных пошлин на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, сообщает Reuters.
«Я рад объявить, что мы только что достигли соглашения с Канадой и Мексикой и будем продавать наш продукт в эти страны без введения тарифов»,— сказал господин Трамп. Коммерсантъ
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