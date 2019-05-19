Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 19 мая

09:40 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Солнечная погода без осадков и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 19 мая. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Солнечный и малооблачный антициклон удержит свои позиции над столичным регионом и в воскресенье. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 19-21 градусов тепла, по области до плюс 17-22 градусов. Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня составит 751 мм ртутного столба. Ветер северных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы достигнут 15 м/с. Относительная влажность около 40%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что геомагнитный фон 19 мая прогнозируется неустойчивый.