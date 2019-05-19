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Армия Украины разоряет бюджет США

13:10 19.05.2019 Источник: НГ-Online

Американские власти планируют увеличить к 2020 году поддержку Украины в военно-технической сфере, выделив стране более 700 млн долл. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый. При этом дипломат упрекнул Евросоюз, отметив, что США оказывают большую поддержку стране, чем европейцы. Ранее сообщалось, что американское правительство в 2020 году окажет помощь Украине в размере 250 млн долл.

«Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента», – сказал дипломат. Деньги будут выделены на военно-техническую помощь, включая летальное оружие оборонительного характера, на поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также на проведение ряда реформ.

Между тем, ранее американские власти не планировали наращивать в 2020 году военную помощь украинским союзникам. Что их подвигло увеличить военную помощь в три раза, неизвестно.

Основной вклад американское государство, как пишет Газета.ру, сделает в восстановление Военно-морских сил страны, в укрепление противовоздушной обороны (ПВО) и береговой охраны. Кроме того, киевские власти просят у союзников помощи в приобретении зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности. 

А.Р.

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