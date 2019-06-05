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На участников детского конкурса Международного общества "Мемориал" оказывается давление

07:42 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы

К школьникам и учителям приходят люди, которые представляются сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ, и пытаются запугивать их. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.

Это не первая попытка запугивания, и она вряд ли заставит школьников отказаться от участия в конкурсе, — считает Ян Рачинский.

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