На участников детского конкурса Международного общества "Мемориал" оказывается давление
07:42 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы
К школьникам и учителям приходят люди, которые представляются сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ, и пытаются запугивать их. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.
Это не первая попытка запугивания, и она вряд ли заставит школьников отказаться от участия в конкурсе, — считает Ян Рачинский.
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