На участников детского конкурса Международного общества "Мемориал" оказывается давление

07:42 Источник: Эхо Москвы

К школьникам и учителям приходят люди, которые представляются сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ, и пытаются запугивать их. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.

Это не первая попытка запугивания, и она вряд ли заставит школьников отказаться от участия в конкурсе, — считает Ян Рачинский.