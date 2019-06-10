Мэр Сергей Собянин рассказал о развитии программы "Московская смена"
14:13 10.06.2019
Хотя не все москвичи могут купить путевки в детские оздоровительные лагеря, возможность обеспечить школьникам полезные каникулы в Москве есть у каждого родителя. По словам мэра Сергея Собянина, действующая в городе программа «Московская смена», начатая в 2016 году, сформировала новый стандарт летнего отдыха. «Город оплачивает педагогам, вожатым, тренерам, специалистам по социальной работе их немалый труд, написал градоначальник на своем личном сайте. - С нынешнего года «Московская смена» стала постоянной программой бесплатного городского отдыха школьников. Приоритетно – для ребят из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Участвовать в программе могут учащиеся школ 7-14 лет, которые с начала июня отдыхают на базе 246 городских учреждений, среди которых 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Школьники в городских лагерях участвуют в мастер-классах, соревнованиях, посещают кружки и лекции, ходят в городские музеи, картинные галереи, зоопарк, планетарий. Дети получают трехразовое питание, которое, как и пребывание в лагере, для москвичей бесплатно
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