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НОВОСТИ

Главред «Эха» выложил заявление департамента безопасности об акции 12 июня

16:35 11.06.2019

Городские власти считают, что несанкционированное шествие 12 июня в поддержку арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова может угрожать безопасности москвичей. Об этом говорится в заявлении Департамента региональной  безопасности и противодействия коррупции Москвы, посвященном ситуации вокруг планируемого сторонниками журналиста марша. Документ выложил своем в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.   «Проведение несанкционированного шествия... станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике. Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — отмечает глава департамента Владимир Регнацкий.
 
По его мнению, несанкционированное шествие по центру столицы с неопределенным числом участников, которое планируют организаторы в праздничный день 12 июня, чревато проблемами в плане обеспечения безопасности.

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