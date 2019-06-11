Главред «Эха» выложил заявление департамента безопасности об акции 12 июня

16:35

Городские власти считают, что несанкционированное шествие 12 июня в поддержку арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова может угрожать безопасности москвичей. Об этом говорится в заявлении Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, посвященном ситуации вокруг планируемого сторонниками журналиста марша. Документ выложил своем в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Проведение несанкционированного шествия... станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике. Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — отмечает глава департамента Владимир Регнацкий.По его мнению, несанкционированное шествие по центру столицы с неопределенным числом участников, которое планируют организаторы в праздничный день 12 июня, чревато проблемами в плане обеспечения безопасности.