Спецслужбы ДНР назвали причастных к убийству Захарченко
08:15 17.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
Один из попавших в плен в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинских диверсантов назвал предполагаемых организаторов устранения ее главы Александра Захарченко. О том, как работали спецслужбы ДНР, рассказали в сюжете телеканала «Россия 1», сообщает "Росбалт".
Сообщается, что теракты в ДНР были организованы 5-м управлением департамента контрразведки Службы безопасности Украины. «Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе», — сообщил анонимный сотрудник спецслужб ДНР.
По его словам, к убийствам Арсена Павлова (командир ополченцев с позывным «Моторола») и Александра Захарченко причастен руководитель этого управления Сергей Моторин.
Новости
- 09:20 17.06.2019
- Часть малоимущих предложили лишить господдержки
- 09:05 17.06.2019
- США отложили публикацию политической части "сделки века"
- 09:00 17.06.2019
- Британия и РФ изучают возможности для разморозки дипотношений - The Guardian
- 08:40 17.06.2019
- Израильское поселение на Голанах назвали в честь Трампа
- 08:30 17.06.2019
- Саакашвили заявил, что Порошенко не может пить украинское вино
- 08:00 17.06.2019
- Сегодня в Москве до плюс 27 и без осадков
- 07:40 17.06.2019
- NYT ответила на обвинения Трампа
- 07:20 17.06.2019
- Бывшие крымчане подали заявления на получение российских паспортов
- 07:00 17.06.2019
- На юге России проведут пуски С-300
- 20:35 16.06.2019
- Фильм "Бык" Бориса Акопова получил гран-при "Кинотавра"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать