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Спецслужбы ДНР назвали причастных к убийству Захарченко

08:15 17.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Один из попавших в плен в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинских диверсантов назвал предполагаемых организаторов устранения ее главы Александра Захарченко. О том, как работали спецслужбы ДНР, рассказали в сюжете телеканала «Россия 1», сообщает "Росбалт".

Сообщается, что теракты в ДНР были организованы 5-м управлением департамента контрразведки Службы безопасности Украины. «Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе», — сообщил анонимный сотрудник спецслужб ДНР.

По его словам, к убийствам Арсена Павлова (командир ополченцев с позывным «Моторола») и Александра Захарченко причастен руководитель этого управления Сергей Моторин. 

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