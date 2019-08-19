Материалы об иностранном вмешательстве в дела РФ уже поступают в Думу - Володин
15:12 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материалы о фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже поступают в Госдуму. Об этом в понедельник по итогам внеочередного заседания совета Госдумы сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Материалы [о фактах иностранного вмешательства] уже поступают в Государственную думу. Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны", - сказал Володин.
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