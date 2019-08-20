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НОВОСТИ

Банки предлагают блокировать карты при подозрении на зачисление мошеннических средств

09:32 20.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по «купленным» банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.

Эксперты отмечают, что даже при безусловно благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков.  Коммерсантъ

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