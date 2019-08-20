Банки предлагают блокировать карты при подозрении на зачисление мошеннических средств
09:32 20.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по «купленным» банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.
Эксперты отмечают, что даже при безусловно благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 11:32 20.08.2019
- Названы города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире
- 11:20 20.08.2019
- Сеть подземных ходов обнаружили на курильском острове Итуруп
- 11:05 20.08.2019
- Трамп заявил, что не будет строить Trump Tower в Гренландии
- 11:00 20.08.2019
- Еще две станции мониторинга уровня радиации прекратили передачу данных после взрыва под Северодвинском
- 10:32 20.08.2019
- На набережной Хабаровска сооружают защитную дамбу
- 10:20 20.08.2019
- Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
- 10:05 20.08.2019
- В Китае можно будет приобрести клонированного кота
- 10:00 20.08.2019
- США утратили военное превосходство в Тихом океане - доклад
- 09:20 20.08.2019
- Британские истребители сопроводили два самолета ВКС России над Балтийским морем
- 09:05 20.08.2019
- Цены на нефть растут разнопланово
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать