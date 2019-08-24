Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис второй год подряд возглавила Скарлетт Йоханссон
09:40 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская актриса Скарлетт Йоханссон второй год подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии американского журнала "Форбс". Соответствующий список опубликован в пятницу на сайте издания.
Согласно данным издания, Йоханссон с июня 2018 года по июнь 2019 года заработала 56 млн долларов. Значительную часть этой суммы актрисе принесла работа над фильмами студии Marvel - картиной "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), за которую она получила 35 млн долларов, и фильмом "Черная вдова" (Black Widow), который выйдет на экраны в 2020 году.
Второе место в рейтинге занимает колумбийская и американская актриса София Вергара, наиболее известная ролью в комедийном сериале "Американская семейка" (Modern Family, 2009 - н. в.). Согласно данным журнала, актриса заработала 44,1 млн долларов. На третьей строчке расположилась актриса Риз Уизерспун с заработком в 35 млн долларов.
Всего женщины из списка топ-10 самых высокооплачиваемых актрис заработали за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года 314,6 млн долларов до уплаты налогов. Отмечается, что несмотря на рост в 69% по сравнению с общей суммой доходов предыдущего года, заработок актрис существенно ниже той суммы, которую заработали топ-10 самых высокооплачиваемых актеров (588,3 млн долларов).
Ранее в среду "Форбс" обнародовал данные о самых высокооплачиваемых актерах. Рейтинг возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший 89,4 млн долларов. На втором месте расположился Крис Хемсворт (76,4 млн долларов), третью строчку занял Роберт Дауни - младший (66 млн долларов).
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