Минэнерго получило поручение от Путина разработать проф стандарты для угольщиков
11:15 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству энергетики РФ совместно с Министерством труда РФ разработать профессиональные стандарты для работников угольной промышленности. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте Кремля поручениях президента по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.
"Обеспечить разработку с участием Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, с привлечением Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров", - говорится в тексте поручения.
Президент также дал поручение утвердить порядок взаимодействия и участия инспекторов Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности в мероприятиях по надзору за соблюдением трудового законодательства. Минобрнауки и Минпросвещению при участии Минтруда и Минэнерго также поручено обеспечить актуализацию государственных стандартов в сфере образования с учетом профстандартов работников угольной промышленности.
НОВОСТИ
- 12:15 24.08.2019
- В Иране прошли испытания новой ракеты собственного производства
- 11:45 24.08.2019
- Из-за неудавшейся стыковки "Союз МС-14" в ЦУП приехал глава Роскосмоса
- 10:45 24.08.2019
- Запланированная стыковка "Союз МС-14" с робот "Федор" на борту не произошла
- 10:15 24.08.2019
- В Рязанской области погиб в ДТП замглавы администрации Тамбова
- 09:50 24.08.2019
- Франция: Накануне саммита G7 полиция задержала более 15 участников демонстрации протеста
- 09:40 24.08.2019
- Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис второй год подряд возглавила Скарлетт Йоханссон
- 09:30 24.08.2019
- Генконсульство США может открыться в Гренландии в следующем году - агентство
- 21:40 23.08.2019
- Президент Франции выступил за широкую реформу системы международных отношений
- 20:28 23.08.2019
- В России начата разработка оружия "на новых физических принципах"
- 20:00 23.08.2019
- СНБО Украины решила использовать полиграф для поиска пророссийских работников "Укроборонпрома"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать