Минэнерго получило поручение от Путина разработать проф стандарты для угольщиков

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству энергетики РФ совместно с Министерством труда РФ разработать профессиональные стандарты для работников угольной промышленности. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте Кремля поручениях президента по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

"Обеспечить разработку с участием Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, с привлечением Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров", - говорится в тексте поручения.

Президент также дал поручение утвердить порядок взаимодействия и участия инспекторов Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности в мероприятиях по надзору за соблюдением трудового законодательства. Минобрнауки и Минпросвещению при участии Минтруда и Минэнерго также поручено обеспечить актуализацию государственных стандартов в сфере образования с учетом профстандартов работников угольной промышленности.