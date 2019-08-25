В 75-летия освобождения от фашистской оккупации в Париже прошли обширные торжества

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обширные торжества в ознаменование 75-летия освобождения Парижа от фашистской оккупации прошли в воскресенье во французской столице. В этом убедился корр. ТАСС, побывавший на месте событий.

Первой стала церемония у Эйфелевой башни. Она была посвящена тем шести отважным пожарным, которые в дни боев за Париж, под огнем немецких войск сумели сорвать установленный на антенне башни фашистский флаг и поднять французский триколор. Нацистская свастика развевалась до этого над оккупированным Парижем в течение 1500 дней.

На воскресной церемонии большой французский флаг под аплодисменты собравшихся был поднят по стальному канату, протянутому вдоль одной из опор первого яруса башни. Все это происходило в присутствии родственники тех, кто совершил 25 августа 1944 года это героическое восхождение. Церемония у Эйфелевой башни вызвала большой интерес и у иностранных туристов.

Как подчеркнула в связи с проводимыми мероприятиями памяти мэр Парижа Анн Идальго, "освобождение Парижа стало сигналом, который далеко разнесся из французской столицы, оповестив о том, что победа в войне скоро будет одержана и что начнется возрождение мира после периода фашизма".