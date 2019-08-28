Российский союз молодежи позвал горожан на фестиваль "PROлето" 31 августа
13:05 28.08.2019
Представители Российского союза молодежи (РСМ) зовут москвичей на посвященный Дню знаний и завершению лета городской фестиваль «PROлето», который 31 августа состоится на проспекте Академика Сахарова и на ВДНХ. Приглашение опубликовано на официальной странице РСМ в соцсети «ВКонтакте». Концерт на площади Академика Сахарова стартует в субботу в 15.00. «На заключительном летнем молодежном open-air фестивале выступят Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, Дискотека авария, Dava, Sabi Miss, Кристина Си, «Против правил», Алексеев и многие другие. А настроение зрителям поднимут резиденты Comedy Club», - отмечают в союзе.
При этом сам проспект превратят в площадку для различных уличных видов спорта, таких как слеклайн, паннафутбол, паркур, воркаут, памп-трекинг. Параллельно будут проводиться мастер-классы по этим видам спорта, а так же современным стилям танцев.
А на ВДНХ в тот же день с 19.00 до 23.00 у арки главного входа пройдет финальный концерт фестиваля «PRO лето», а в «Зеленом театре» состоится показ новой версии знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского. Также на территории выставки будут проведены сразу несколько фестивалей, в частности, танцевальный - «Ритм моего города» и технологический – Rukami.
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