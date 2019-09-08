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Трамп отказался от участия в мирных переговорах по Афганистану

09:05 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября встречи с лидерами талибов ("Талибан" запрещен в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в субботу в Twitter.

"Втайне практически ото всех ключевые лидеры талибов и отдельно [от них] президент Афганистана собирались встретиться со мной в [загородной резиденции президента США] Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером. К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они [талибы] признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых принимали участие США - прим. ТАСС)", - написал президент.


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