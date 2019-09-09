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НОВОСТИ

В России вырастут родительские пособия

08:55 09.09.2019 Источник: Известия

На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м, пишут "Известия". 

Согласно предварительным расчетам Минтруда, ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей.

Рост финансирования в целом связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза. С января их будут получать семьи с ребенком до трех лет, если доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. 

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