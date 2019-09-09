В России вырастут родительские пособия
08:55 09.09.2019 Источник: Известия
На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м, пишут "Известия".
Согласно предварительным расчетам Минтруда, ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей.
Рост финансирования в целом связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза. С января их будут получать семьи с ребенком до трех лет, если доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.
НОВОСТИ
- 08:50 09.09.2019
- Памфилова была бы готова накормить напавшего на нее мигранта
- 08:38 09.09.2019
- Франция хочет вести с Россией откровенный диалог
- 22:00 08.09.2019
- В Москве выборы прошли без серьезных жалоб на работу избирательных участков
- 20:32 08.09.2019
- Иван Голунов награжден премией "Камертон"
- 19:30 08.09.2019
- Луценко: Свидетель по делу о сбитом "Боинге" Цемах отказался от сделки со следствием
- 18:50 08.09.2019
- Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни
- 17:40 08.09.2019
- На народном празднике в Германии прогремел взрыв
- 17:01 08.09.2019
- Глава МГИК: Реальных нарушений в ходе голосования в Москве нет
- 16:15 08.09.2019
- "Талибан" пригрозил новыми жертвами среди военнослужащих США
- 15:30 08.09.2019
- Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать