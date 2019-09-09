Ряд стран ОПЕК+ ратифицировал новую хартию

10:45 Источник: Интерфакс

Ряд стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, уже ратифицировали новую хартию. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Ратификация - это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли ее. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию", - сказал он.