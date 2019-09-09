Ряд стран ОПЕК+ ратифицировал новую хартию
10:45 09.09.2019 Источник: Интерфакс
Ряд стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, уже ратифицировали новую хартию. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Ратификация - это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли ее. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию", - сказал он.
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