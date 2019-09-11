СМИ: В Белом доме уже готовят встречу лидеров США и Ирана
19:45 11.09.2019 Источник: Интерфакс
Сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана - Дональда Трампа и Хасана Рухани, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Предполагается, что переговоры могут состояться на полях Генассамблеи ООН, стартующей в конце сентября.
При этом уверенности в том, что встреча действительно состоится, сейчас нет. "Совершенно неясно, согласятся ли иранцы на переговоры в ситуации, когда американские санкции остаются в силе", - пишет Bloomberg.
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