СМИ: В Белом доме уже готовят встречу лидеров США и Ирана

19:45 Источник: Интерфакс

Сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана - Дональда Трампа и Хасана Рухани, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что переговоры могут состояться на полях Генассамблеи ООН, стартующей в конце сентября.

При этом уверенности в том, что встреча действительно состоится, сейчас нет. "Совершенно неясно, согласятся ли иранцы на переговоры в ситуации, когда американские санкции остаются в силе", - пишет Bloomberg.