Стрельба у метро "Рязанский проспект", погиб полицейский
20:00 18.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Один сотрудник полиции погиб, другой получил ранение после того, как сотрудник патрульно-постовой службы открыл по ним стрельбу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», - пояснил собеседник агентства.
По информации источника Агентства «Москва», инцидент произошел возле станции метро «Рязанский проспект».
Как сообщал Telegram-канал Baza, 39-летний сотрудник ОСБ Максим Веялко скончался, его коллега - 41-летний Алексей Лимонов - тяжело ранен, его госпитализировали. По информации канала, стрелявшего пытались задержать при получении взятки в 2 тыс. руб.
НОВОСТИ
- 21:10 18.09.2019
- США не ведут речь о войне с Ираном - Трамп
- 20:30 18.09.2019
- Заболеваемость россиян онкологией за 10 лет выросла почти на 24%
- 19:25 18.09.2019
- Взрыв в общежитии Златоуста: есть пострадавшие и погибший
- 19:00 18.09.2019
- Адвокат Хасавов арестован по обвинению в воспрепятствовании правосудию
- 18:30 18.09.2019
- Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны
- 18:01 18.09.2019
- Цены в Москве в августе снизились, заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Тихонов
- 17:45 18.09.2019
- Трамп выбрал на пост помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена
- 17:15 18.09.2019
- В октябре главы Финляндии и США обсудят в Вашингтоне сотрудничество по Арктике
- 17:00 18.09.2019
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 был рассмотрен кабинетом министров
- 16:45 18.09.2019
- Запрет ФРГ на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию продлен еще на полгода - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать