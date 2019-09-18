Стрельба у метро "Рязанский проспект", погиб полицейский

20:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Один сотрудник полиции погиб, другой получил ранение после того, как сотрудник патрульно-постовой службы открыл по ним стрельбу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», - пояснил собеседник агентства.

По информации источника Агентства «Москва», инцидент произошел возле станции метро «Рязанский проспект».

Как сообщал Telegram-канал Baza, 39-летний сотрудник ОСБ Максим Веялко скончался, его коллега - 41-летний Алексей Лимонов - тяжело ранен, его госпитализировали. По информации канала, стрелявшего пытались задержать при получении взятки в 2 тыс. руб.