К 15 часам митинг на Сахарова собрал примерно 9000 человек

16:09

Примерно 9000 человек прибыли на согласованный с городскими властями митинг на проспекте Академика Сахарова, к началу мероприятия. Как сообщал «Белый счетчик», «входящий поток интенсивный». Акция в Москве началась чуть позже запланированного, в 15.15, горожане собрались в поддержку политзаключенных, фигурантов дела о массовых беспорядках.

Из-за проведения митинга полностью было перекрыто движение с 8.00 до 19.00 на улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка. до Садово-Спасской улицы.