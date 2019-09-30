Для гостей фестиваля "Золотая осень" проведут свыше 30 экскурсий
11:15 30.09.2019
Московский гастрономический фестиваль «Золотая осень» в нынешнем году будет сопровождаться большой экскурсионной программой. Интересные прогулки по улицам столицы будут проводиться по трем десяткам маршрутов. Фестиваль будет проводиться в городе 4-13 октября.
«Для его гостей подобрали 33 замечательные познавательные прогулки по самым красивым историческим уголкам столицы, - сообщают представители оргкомитета городских фестивалей «Московские сезоны». - Их участники побродят по улицам и дворам, пропитанным духом старой Москвы, узнают о перипетиях судьбы, привычках и предпочтениях живших здесь людей: от царей до купцов, от монахов до гениальных литераторов».
В прошлом году в фестивале «Золотая осень» участвовали более 1000 производителей из 55 субъектов РФ. Площадки фестиваля в центре мегаполиса и на его периферии посетили примерно 6,5 млн горожан, которые купили десятки тонн рыбы и морепродуктов, сыров и другой молочной продукции, а также более 8 тонн мясной продукции.
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