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Сегодня в Москве сильный ветер, дождь и мокрый снег

09:15 06.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в столице в течение воскресенья, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков 6 октября до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке местами сильного, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра до 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве рекомендовали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

«Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны!», - заключили в пресс-службе.

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