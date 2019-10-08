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В МИД Украины считают, что Россия ищет пути не проводить саммит лидеров в "нормандской четверки"

07:13 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в ходе передачи "Свобода слова".

Отвечая на вопрос об условиях проведения встречи лидеров, глава МИД сказал, что Россия стала говорить о новом - третьем - условии, тогда как изначально были согласованы только два условия - прекращение огня и поддержание "хлебного перемирия" и согласование "формулы Штайнмайера". Теперь же, по словам Пристайко, Россия выдвигает новое условие - имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Наверняка, это связано с тем, что Украина исполнила два существующих условия. Я думаю, что, чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу", - заявил Пристайко.

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