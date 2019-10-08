Еще один комитет ООН приостановил работу из-за проблем с визами
10:05 08.10.2019 Источник: RNS
Представитель Ирана отказался давать согласие на принятие плана работы Шестого комитета ООН из-за того, что ни один из членов иранской делегации не получил визы США, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», — цитирует Кузьмина «РИА Новости».
Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу из-за ситуации с невыдачей виз США части российской делегации, которая собиралась принять участие в работе комитета. RNS
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