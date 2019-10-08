0
0
20
НОВОСТИ

Еще один комитет ООН приостановил работу из-за проблем с визами

10:05 08.10.2019 Источник: RNS

Представитель Ирана отказался давать согласие на принятие плана работы Шестого комитета ООН из-за того, что ни один из членов иранской делегации не получил визы США, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», — цитирует Кузьмина «РИА Новости».

Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу из-за ситуации с невыдачей виз США части российской делегации, которая собиралась принять участие в работе комитета.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 08.10.2019
США внесли в черный список около 30 китайских компаний из-за ситуации с уйгурами
0
44
10:20 08.10.2019
Патрульный корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота
0
73
10:00 08.10.2019
Лидером по смертности от алкоголя среди регионов РФ стала Чукотка
0
102
09:32 08.10.2019
В РФ может прекратиться производство крафтового пива
0
140
09:20 08.10.2019
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым входил в РСФСР
0
151
09:05 08.10.2019
Япония настаивает, что ее суверенитет распространяется на острова в южной части Курил
0
185
09:00 08.10.2019
Минэкономики предложило увеличить налоги на малый бизнес
0
189
08:45 08.10.2019
Власти Японии второй раз предупредили Japan Airlines в связи с пьянством летчиков
0
196
08:00 08.10.2019
В Москве и области введен желтый уровень опасности погоды
0
234
07:45 08.10.2019
Трамп обещает скоро показать американские "невероятные новые вооружения"
0
285

Возврат к списку