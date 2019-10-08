Еще один комитет ООН приостановил работу из-за проблем с визами

10:05 Источник: RNS

Представитель Ирана отказался давать согласие на принятие плана работы Шестого комитета ООН из-за того, что ни один из членов иранской делегации не получил визы США, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», — цитирует Кузьмина «РИА Новости».



Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу из-за ситуации с невыдачей виз США части российской делегации, которая собиралась принять участие в работе комитета. RNS

