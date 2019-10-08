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За 124 дня в павильонах "Здоровая Москва" обследовались 430 тысяч человек

11:40 08.10.2019

Павильоны «Здоровая Москва» выполнили огромный объем работы за время действия проекта. По данным департамента здравоохранения столицы, за 124 дня профилактический осмотр или диспансеризацию смогли пройти 430 000 горожан. 6 октября в 22:00 работавшие в столичных парках павильоны завершили работу. Они работали все лето ежедневно без выходных и перерывов с 08.00 до 22.00, и благодаря современному оборудованию и квалифицированным медикам все желающие могли организовать обследовать состояние своего организма менее, чем за час.
«Мы подобрали удобный график работы и разработали такую четкую логистику внутри павильона, что даже самый занятой москвич смог уделить время своему здоровью, - отметил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Результаты превзошли все ожидания: павильоны привлекли москвичей, которые не ходили в поликлиники, в парки пришло на 15% больше москвичей трудоспособного возраста».
По информации столичного медицинского ведомства, более 60% посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли полную диспансеризацию. У примерно 12% посетителей были выявлены какие-то проблемы со здоровьем и их отправили на углубленные исследования. Медики поставили более 25 тыс. диагнозов и уже начали лечение многих пациентов.

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