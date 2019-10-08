РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник

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РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, инвестирует в программу повышения надежности оборудования и обновления парка самоходной техники Североуральского бокситового рудника (СУБР) около 500 млн руб. С 2019 по 2021 год планируется поставить 16 единиц современной техники.



В рамках реализации программы на СУБР уже поступило три погрузо-доставочных машины компании Sandvik. Две единицы техники отправлены на шахту «Черемуховская», одна – на шахту «Ново-Кальинская». До конца года на СУБР планирует поставить еще четыре погрузо-доставочные машины и два буровых станка. На данный момент в шахтах СУБРа работает 60 единиц самоходной техники.

«В 2019 году мы приняли программу по повышению надежности оборудования, которая предполагает приобретение самоходной техники. В основном это универсальные погрузо-доставочные машины, способные работать как при проходке горных выработок, так и добыче руды. Особенно важно отметить, что при эксплуатации данной техники не требуется обязательное присутствие рабочего в забое, что значительно повышает уровень безопасности на производстве», – сказал управляющий директор СУБРа Виктор Неустроев.

Погрузо-доставочная машина (ПДМ) грузоподъемностью 6,7 т разработана для обеспечения максимальной производительности в сложных горно-геологических условиях и для обеспечения безопасности оператора. Погрузчик оборудован системой радиоуправления, позволяющей дистанционно вести очистные и проходческие работы.

Североуральский бокситовый рудник компании РУСАЛ расположен в городе Североуральске, в 450 км от Екатеринбурга. Бокситы СУБРа отправляются на переработку в глиноземное производство Богословского алюминиевого завода.

Василий Столбунов



