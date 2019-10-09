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НОВОСТИ

За акциями по дестабилизации в Европе может стоять ГРУ - NYT

10:05 09.10.2019 Источник: РБК

Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). Утверждается, что речь идет о специалистах из воинской части 29155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности.

По мнению специалистов из разведслужб в четырех странах Запада, именно данная воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также попыткой переворота в Черногории. Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между этими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы спецподразделения появятся в следующий раз. РБК

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