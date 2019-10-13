Великобритания не может поддержать военную акцию Турции в Сирии - Джонсон
09:15 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента Турции Тайипа Эрдогана, что Лондон не может поддержать проводимую Анкарой военную операцию "Источник мира" в Сирии, предложив ему содействие в мирных переговорах. Об этом заявил представитель британского премьера по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.
"Он [Джонсон] выразил глубокую озабоченность продолжающейся военной операцией на севере Сирии, которая, как он сказал, может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в этой области и подорвать прогресс, достигнутый [в борьбе] против ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в распространенном заявлении.
"Премьер-министр подчеркнул, что Турция является важным партнером Великобритании и союзником по НАТО. Он отметил роль Турции на переднем плане битвы против ИГ и ее щедрость в поддержке беженцев, которые бежали от гражданской войны в Сирии", - добавил представитель Джонсона.
"Но премьер-министр ясно заявил, что Великобритания не может поддержать военную акцию Турции. Он призвал президента [Турции] прекратить операцию и приступить к диалогу, сказав, что Великобритания и международные партнеры готовы поддержать переговоры, нацеленные на достижение перемирия", - заключил представитель канцелярии британского премьера.
НОВОСТИ
- 10:15 13.10.2019
- Трамп считает, что войска США не должны обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы
- 09:45 13.10.2019
- В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
- 21:00 12.10.2019
- В Ленобласти подросток умер через полчаса после визита "скорой"
- 20:45 12.10.2019
- МВД оценит работу участкового, где на учете состоял предполагаемый убийца девочки
- 19:49 12.10.2019
- Отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление, - считает глава МИД Украины
- 18:27 12.10.2019
- Чижов: У части стран ЕС есть некоторая предвзятость в отношении контактов с Россией
- 16:55 12.10.2019
- Страны Лиги арабских государств могут ввести санкции в отношении Турции
- 16:20 12.10.2019
- Киев и Москва готовят новый обмен арестованными - МИД Украины
- 15:35 12.10.2019
- Предполагаемый убийца девочки в Саратове арестован судом
- 15:30 12.10.2019
- В Кремле возможность возврата смертной казни не обсуждается - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать