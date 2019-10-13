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Великобритания не может поддержать военную акцию Турции в Сирии - Джонсон

09:15 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента Турции Тайипа Эрдогана, что Лондон не может поддержать проводимую Анкарой военную операцию "Источник мира" в Сирии, предложив ему содействие в мирных переговорах. Об этом заявил представитель британского премьера по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.

"Он [Джонсон] выразил глубокую озабоченность продолжающейся военной операцией на севере Сирии, которая, как он сказал, может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в этой области и подорвать прогресс, достигнутый [в борьбе] против ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в распространенном заявлении.

"Премьер-министр подчеркнул, что Турция является важным партнером Великобритании и союзником по НАТО. Он отметил роль Турции на переднем плане битвы против ИГ и ее щедрость в поддержке беженцев, которые бежали от гражданской войны в Сирии", - добавил представитель Джонсона.

"Но премьер-министр ясно заявил, что Великобритания не может поддержать военную акцию Турции. Он призвал президента [Турции] прекратить операцию и приступить к диалогу, сказав, что Великобритания и международные партнеры готовы поддержать переговоры, нацеленные на достижение перемирия", - заключил представитель канцелярии британского премьера.


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