Трамп считает, что войска США не должны обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска США не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы, им следует уйти. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне.

"Теперь есть эта зона глубиной в 30 километров вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы", - сказал он, очевидно, подразумевая кризис с нелегальными мигрантами на южных рубежах США.

"Мы победили ИГ (террористическую группировку "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) , мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой", - добавил Трамп.







