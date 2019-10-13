Трамп считает, что войска США не должны обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы
10:15 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войска США не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы, им следует уйти. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне.
"Теперь есть эта зона глубиной в 30 километров вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы", - сказал он, очевидно, подразумевая кризис с нелегальными мигрантами на южных рубежах США.
"Мы победили ИГ (террористическую группировку "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) , мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой", - добавил Трамп.
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