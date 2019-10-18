30 команд московских школьников провели походы "Путь героя" по местам боевой славы героев Великой Отечественной войны
13:53 18.10.2019
Образовательный проект «Путь героя» позволил организовать туристские походы 30 команд московских школьников, которые прошли по местам боевой славы героев Великой Отечественной войны. По словам директора Центра патриотического воспитания и спорта Ольги Ярославской, цель проекта - наполнить туристский поход историческим, воспитательным смыслом. «Сейчас мы уже можем говорить, что мы получаем этот эффект… Ребята поняли не только значимость проекта, но и свою ответственность за него», – сообщила Ольга Ярославская на селекторном совещании департамента образования и науки Москвы.
Для выполнения проекта была разработана дополнительная программа «Основы туризма и краеведения», открыты 32 новых туристских клуба, а также подготовлены и утверждены 50 туристических маршрутов - по количеству принимающих участие в проекте школ. Их список, а также интерактивная карта маршрутов, размещены на сайте проекта. Обучение по программе «Организация и проведение детского туристского похода» прошли 42 педагога, а команды школ уже отработали полученные навыки в 48 учебно-тренировочных походах.
После каждого похода школьники готовят сценарии уроков о герое, по чьему маршруту они прошли. Эти сценарии, а также дополнительные материалы, размещаются на портале «Московская электронная школа» и будут доступны всем желающим. Кроме того, проект помогает активно пополнять коллекции школьных музеев, а в ходе походов также проводятся встречи московских учеников с ветеранами Великой Отечественной войны.
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