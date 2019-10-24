Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ в первом чтении

17:00 Источник: Эхо Москвы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ. Соответствующий законопроект предлагает с 1 января 2020 года повысить МРОТ на 850 рублей.

Таким образом он составит 12 130 рублей в месяц и будет прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что это благодаря этому повышению, будет увеличена почти 3,2 миллиона работников.



При этом повышение будет дифференцированным, учтут районные коэффициенты и процентные надбавки. Таким образом сумма будет варьироваться от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.



На данный момент МРОТ в России составляет 11 тысяч 280 рублей. Законопроект о его повышении в сентябре одобрило Правительство РФ, тогда сообщалось, на реализацию этого повышения понадобится более 20 миллиардов рублей. Эхо Москвы

