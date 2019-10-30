Налоговый режим для самозанятых планируют распространить еще на 19 регионов

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Нововведение могут ввести с 1 января, говорится в законопроекте, размещённом на портале правовой информации.

Согласно документу к эксперименту планируют подключить Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и республику Башкортостан.



Сейчас эксперимент проводится в четырёх регионах России — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Говорит Москва

