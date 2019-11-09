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В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона

17:43 09.11.2019 Источник: Интерфакс

Противники строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области провели в субботу митинг в Сыктывкаре (Коми).

Согласованное мероприятие состоялось в Мичуринском парке и продолжалось около полутора часов. По данным администрации города, на митинг собрались около 2,7 тыс. человек. По мнению организаторов, участников было более 5 тыс.

Митингующие требовали прекращения строительства мусорного полигона на станции Шиес. На сцене выступили активисты, общественники и музыканты.

Митинг прошел без задержаний и видимых нарушений общественного порядка. В пресс-службе регионального МВД мероприятие не прокомментировали.

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