В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
17:43 09.11.2019 Источник: Интерфакс
Противники строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области провели в субботу митинг в Сыктывкаре (Коми).
Согласованное мероприятие состоялось в Мичуринском парке и продолжалось около полутора часов. По данным администрации города, на митинг собрались около 2,7 тыс. человек. По мнению организаторов, участников было более 5 тыс.
Митингующие требовали прекращения строительства мусорного полигона на станции Шиес. На сцене выступили активисты, общественники и музыканты.
Митинг прошел без задержаний и видимых нарушений общественного порядка. В пресс-службе регионального МВД мероприятие не прокомментировали.
НОВОСТИ
- 19:00 09.11.2019
- Президент России считает, что нужно подумать об этике общения между людьми и ИИ
- 18:45 09.11.2019
- Путин: Мы должны обеспечить максимальную свободу для каждого, кто запускает стартап
- 17:00 09.11.2019
- В Коми застрелен мировой судья
- 16:25 09.11.2019
- Электросамолет NASA не сможет летать на большие расстояния
- 16:06 09.11.2019
- ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского
- 15:50 09.11.2019
- Россия рассчитывает, что суд в Гааге оставит без удовлетворения все украинские претензии
- 15:20 09.11.2019
- Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО
- 14:10 09.11.2019
- Президент Украины подписал закон об укреплении государства
- 13:45 09.11.2019
- В Украине на участке Богдановка-Петровское начался отвод войск
- 13:27 09.11.2019
- Власти ДНР белой ракетой заявили о готовности отвода войск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать