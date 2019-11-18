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Борис Титов предложил сфокусироваться на борьбе с тарифами инфраструктурных монополий

08:20 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов считает, что экономическую политику в России надо скорректировать, чтобы она предусматривала налоговые стимулы для бизнеса, а также максимум льгот для прямых иностранных инвестиций. Об этом Титов написал в своей авторской колонке, опубликованной на сайте агентства ТАСС.

"Ввести сильные налоговые стимулы для модернизации основных средств, в том числе ускоренную амортизацию. В борьбе с инфляцией переключить фокус надо на борьбу с тарифами инфраструктурных монополий: это они вносят в рост цен очень немалый вклад. Жестко сократить регулятивные издержки, не допуская сокращения масштаба стартовавшей "регуляторной гильотины", - перечисляет свои предложения Титов.

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