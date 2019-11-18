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Украина скатывается в долговую яму - эксперт

10:05 18.11.2019 Источник: Газета.Ru

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Богдан отметила, что двукратный рост государственных займов и суммы погашения государственного долга с января по сентябрь 2019 года усилил долговую зависимость финансов государства, а также повысил фискальные риски.

Эксперт также обратила внимание на увеличение присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего госзайма, что, в свою очередь, повышает риски ликвидности для правительства и делает более неустойчивым платежный баланс.

Кроме того, она подчеркнула, что привлечение внутренних и внешних займов Украины по аномально высоким ставкам также стало причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета.  Газета.Ru

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