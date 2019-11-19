Медведев сообщил, что бюджет Союзного государства РФ-Белоруссия будет увеличен

14:32 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах увеличения бюджета Союзного государства России и Белоруссии на следующий год, в том числе на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Он отметил, что будут выделены средства и на создание ржевского мемориала в Тверской области.

