Медведев сообщил, что бюджет Союзного государства РФ-Белоруссия будет увеличен
14:32 19.11.2019 Источник: Интерфакс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах увеличения бюджета Союзного государства России и Белоруссии на следующий год, в том числе на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Он отметил, что будут выделены средства и на создание ржевского мемориала в Тверской области.
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