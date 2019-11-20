Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве построят 32 новые поликлиники

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В Москве стартовала масштабная программа строительства новых городских поликлиник. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшие годы будут построены 32 поликлиники в тех районах, где не хватает амбулаторий. «Первые уже почти готовы. В их числе эта детская поликлиника в Тропарево-Никулино. В ней смогут принимать до 500 детей в смену, - написал градоначальник в своем Twitter. - Ее открытия с нетерпением ждут тысячи родителей. Район большой, он растет, и старая поликлиника уже справляется с трудом».

Мэр посетил новую поликлинику в Тропарево-Никулино, которая построена по индивидуальному проекту. Новую амбулаторию смогут посещать более 500 пациентов за смену и это позволит сделать медицинскую помощь для детей Тропарево-Никулино максимально доступной. Поликлиника, которая внешне похожа на современный торговый центр, распланирована по самым современным требованиям, что позволит сделать пребывание в ней комфортным и для пациентов, и для медиков. Например, у врачей и медицинских сестер будут специальные зоны отдыха, где сотрудники амбулатории смогут пообщаться или подкрепиться. Наиболее посещаемые кабинеты, например, приемные для забора анализов, приемные дежурных врачей - будут расположены на первых этажах, менее посещаемые специалисты будут размещаться выше.

«Проект сделали уникальным даже для Москвы, с огромным холлом, который никогда практически не применяется для поликлиник такого уровня, детских поликлиник, такой почти дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, новой логистикой для посетителей», - отметил глава города. Строительство поликлиники уже завершено, сейчас ее оснащают всем необходимым оборудованием.