Заммэра Ефимов рассказал, какие изменения в налоговом законодательстве одобрены Мосгордумой в первом чтении

18:50

Пакет законов, рассмотренный в первом чтении депутатами Мосгордумы, позволит сохранить ряд льгот на имущество, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Все налоговые льготы соответствуют основным направлениям налоговой политики города и способствуют экономическому развитию Москвы», - отметил вице-мэр.

Расчет налога от кадастровой стоимости будет сохранен для гостиниц, торгово-офисных зданий, ряда химпредприятий. Кроме того, в четыре раза будет снижен налог для зданий, расположенных на торгово-офисных земельных участках, если под офисы или торговлю используется меньше 20% площади. В прошлом году 499 организаций - научно-исследовательские, медицинские, выставочные центры, телестудии и ряд производственных предприятий - благодаря льготам смогли сэконономить почти 3 млрд рублей.

Популярной остается льгота для сертифицированных гостиниц: с минимального номерного фонда владелец имеет право платить налог по кадастровой стоимости. Продление этой льготы позволит сохранить инвестиционную привлекательность гостиничного бизнеса Москвы и увеличит приток туристов, полагает Ефимов.

Также на пять лет освобождаются от налога на имущество организации по производству веществ, используемых для очистки воды. Это, по расчетам городских властей, позволит сдержать рост тарифов на коммунальные услуги для москвичей. Рассматривается вопрос по снижению на 97% выплат по налогу на имущество для крупных парков развлечений, а владельцы электромобилей будут освобождены от транспортного налога.

Также Мосгордума в первом чтении определила размер коэффициента для трудовых патентов на 2020 год для иностранных граждан: стоимость патента для иностранцев, работающих в Москве, будет увеличена с 5000 до 5350 рублей.