Депутат Европарламента заявил о присущей Франции традиции поддаваться давлению РФ
09:05 21.11.2019 Источник: Газета.Ru
Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России. Об этом сообщает Polska Times.
Депутат обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, что влияет на пророссийский вектор во взглядах политических элит. Однако эта традиция у Франции возникла давно.
Сариуш-Вольский утверждает, что Макрон отдает свое предпочтение общению с Россией для того, чтобы возместить неудачи во внутренней политике. Политик признался, что ему кажется, что Макрон хитрый, а Франция находится не в лучшем состоянии: экономическая стагнация, бюджетный дисбаланс, социальные конфликты на улицах.
«Макрон уязвим для давления России», — подчеркнул депутат от Польши. Газета.Ru
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