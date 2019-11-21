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Депутат Европарламента заявил о присущей Франции традиции поддаваться давлению РФ

09:05 21.11.2019 Источник: Газета.Ru

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России. Об этом сообщает Polska Times.

Депутат обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, что влияет на пророссийский вектор во взглядах политических элит. Однако эта традиция у Франции возникла давно.

Сариуш-Вольский утверждает, что Макрон отдает свое предпочтение общению с Россией для того, чтобы возместить неудачи во внутренней политике. Политик признался, что ему кажется, что Макрон хитрый, а Франция находится не в лучшем состоянии: экономическая стагнация, бюджетный дисбаланс, социальные конфликты на улицах.

«Макрон уязвим для давления России», — подчеркнул депутат от Польши.  Газета.Ru

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